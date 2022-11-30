МИД Венгрии призвал НАТО сохранить каналы коммуникации с Россией

Глава венгерской дипломатии заявил, что нельзя допустить эскалации, в виду предстоящих трудностей, связанных с наступлением зимы.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны Североатлантического альянса не обрывать каналы коммуникации с Россией. По словам дипломата, вопрос достижения мира, в виду скорого наступления зимы, сейчас особенно важен.

«Нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими», — передает его слова РИА Новости.

Данное заявление было сделано во время заседания министров иностранных дел стран НАТО, проходившего в Бухаресте. Глава венгерской дипломатии также отметил, что даже при сохранении коммуникаций между Москвой и НАТО, прежних взаимоотношений достичь будет невозможно.

Ранее Петер Сийярто заявил, что созыв комиссии Украина - НАТО не состоится, пока киевский режим не вернет права венгерскому национальному меньшинству. При этом он отметил, что этот вопрос стоит начать обсуждать после наступления мира.