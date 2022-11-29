Глава МИД Венгрии рассказал, без чего не состоится созыв комиссии Украина - НАТО

Ранее появились сообщения о том, что Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина - Организация Североатлантического договора.

© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Будапешт давно дал понять, что не будет соглашаться на проведение комиссии Украина - Североатлантический альянс, пока киевский режим не вернет права венгерскому национальному меньшинству. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее появились сообщения о том, что Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина - Организация Североатлантического договора.

«В нашей позиции нет ничего нового и ничего удивительного. Несколько лет назад мы дали понять, что до тех пор, пока Украина не вернет права закарпатским венграм, мы не согласимся на созыв этой комиссии», - написал министр в социальных сетях.

Однако глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что власти страны «не выносили вперед» этот вопрос с начала СВО и не планируют это делать сейчас.

«Мы надеемся, что как можно скорее наступит мир, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить», - заявил дипломат.

В середине октября стало известно, что Евросоюз начнет миссию по подготовке украинских боевиков. Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в этой миссии.