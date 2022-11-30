В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Foreign Policy: США затягивают украинский конфликт из-за страха компромисса с Россией

Анна Касаткина
02:04 30.11.2022
Некоторые официальные лица в Штатах при этом считают победу Украины маловероятной, пишет обозреватель издания.
Foreign Policy: США затягивают украинский конфликт из-за страха компромисса с Россией
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты в ближайшее время могут оказаться в затруднительном положении из-за необходимости выбирать между помощью Украине и риском прямого столкновения с Россией. Такую точку зрения в статье для Foreign Policy выразил обозреватель Стивен. М. Уолт.

«Администрация Байдена (Джо Байдена, президента США. — Прим.ред.) может оказаться в затруднительном положении в ближайшие месяцы или годы. С одной стороны... все учреждения национальной безопасности помогают Украине многими способами. С другой стороны, администрация, похоже, осознает риски эскалации, не хочет прямого столкновения с Россией», — написал он.

Кроме того, уточняет автор, некоторые официальные лица США считают, что победа Украины в этом конфликте маловероятна и в конечном итоге придется прийти к дипломатическому урегулированию. При этом именно такие условия могут заставить Штаты еще больше затягивать конфликт, считает Уолт. Он поясняет, что американские власти оставили себе слишком мало места для маневра и любой шаг в сторону ослабления поддержки Киева «вызывает шквал обвинений со стороны ястребов».

Ранее ведущий американского телеканал Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден затягивает конфликт на Украине, так как он выгоден американскому правящему классу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:08 Спорт
Иран проиграл США в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 по футболу
22:31 В стране и мире
Видео
Открытые двери закрыты: почему НАТО не спешит расширяться за счет Украины
20:56 Вопросы истории
Видео
Когда на самом деле началась война: в Москве открылась выставка с уникальными архивами о ВОВ
23:00 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли территорию Курской области
21:57 В стране и мире
Пентагон покажет новейший стратегический бомбардировщик 2 декабря
Популярное
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.