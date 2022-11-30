Foreign Policy: США затягивают украинский конфликт из-за страха компромисса с Россией

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Соединенные Штаты в ближайшее время могут оказаться в затруднительном положении из-за необходимости выбирать между помощью Украине и риском прямого столкновения с Россией. Такую точку зрения в статье для Foreign Policy выразил обозреватель Стивен. М. Уолт.

«Администрация Байдена (Джо Байдена, президента США. — Прим.ред.) может оказаться в затруднительном положении в ближайшие месяцы или годы. С одной стороны... все учреждения национальной безопасности помогают Украине многими способами. С другой стороны, администрация, похоже, осознает риски эскалации, не хочет прямого столкновения с Россией», — написал он.

Кроме того, уточняет автор, некоторые официальные лица США считают, что победа Украины в этом конфликте маловероятна и в конечном итоге придется прийти к дипломатическому урегулированию. При этом именно такие условия могут заставить Штаты еще больше затягивать конфликт, считает Уолт. Он поясняет, что американские власти оставили себе слишком мало места для маневра и любой шаг в сторону ослабления поддержки Киева «вызывает шквал обвинений со стороны ястребов».

Ранее ведущий американского телеканал Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден затягивает конфликт на Украине, так как он выгоден американскому правящему классу.