Обнаружить и уничтожить: как работают экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35С в зоне СВО

Они занимаются прикрытием действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С в ходе специальной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по объектам и технике националистов.

Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен украинский самолет.

Ранее «Звезда» показывала работу экипажей истребителей МиГ-31 в зоне проведения специальной операции. Они прикрывают войска и объекты от воздушной разведки и ударов украинских боевиков с воздуха.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов