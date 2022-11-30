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Привез припасы под обстрелом: рядовой Рудзинскас о том, как получил Георгиевский крест IV степени

Максим Крюков
22:22 30.11.2022
Водитель Алексас Рудзинскас получил задачу в вечернее время поставить боеприпасы на линию соприкосновения одной машиной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Награжденный Георгиевским крестом IV степени рядовой Вооруженных сил России Алексас Рудзинскас рассказал «Звезде», как в зоне специальной военной операции, он, доставляя боеприпасы на машине на позиции российских войск, сумел вывести технику из-под обстрела украинских националистов и выполнить поставленную задачу.

«Получили задачу в вечернее время поставить боеприпасы на линию соприкосновения одной машиной, управляли машиной, проезжали деревню, попали под минометный обстрел, машину повредило, но тем не менее увел ее от минометного обстрела, но машина была повреждена. Отъехали на безопасное место, машину отремонтировали и доехали до точки назначения. Передали груз», - сказал Рудзинскас.

Он добавил, что повреждения получила только машина, из личного состава никто не пострадал.

«Награда общая, надеюсь, и сослуживцы удостоились наград, надеюсь, судьба сведет всех вместе когда-нибудь», - поделился военнослужащий.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представит к награде подполковника Евгения Артамонова за успешное освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов. Под его руководством батальонная тактическая группа в непростых условиях уничтожила два опорных пункта противника, боевую машину пехоты врага и более 15 боевиков.

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