Электропоезд столкнулся с грузовиком в Подмосковье: два вагона сошли с рельсов

По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра.

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Два вагона электропоезда сошли с рельсов на переезде Савеловского направления в Московской области из-за столкновения электропоезда с выехавшим на пути грузовиком.

В результате инцидента, помимо схода двух вагонов с рельсов, повреждены опоры контактной сети, пишет ТАСС. Как сообщили в МЖД, пассажиры и локомотивная бригада, по предварительным данным, не пострадали.

Для пассажиров организованы компенсационные автобусы для перевозки людей между Вербилками и Дубной.