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Окна без стекол: кадры обстрела украинскими боевиками автозаправки в Донецке

Алексей Огренич
00:36 29.11.2022
В результате обстрела украинских боевиков погиб 30-летний мужчина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские боевики выпустили по Донецку несколько снарядов из ракетной системы залпового огня «Град», один человек погиб, повреждены частные постройки и автозаправочная станция. Об этом с места событий передает корреспондент «Звезды».

В Калининском районе осколки от снаряды повредили гражданские постройки и газопровод.

«Произошел мощный взрыв... Забор, гараж, окна, провода, стекла. Все повылетало. Хорошо, родители остались живы, самое главное. Укрофашисты работают, сволочи», — рассказал местный житель.

Удар в Ворошиловском районе пришел по автозаправке. В результате погиб 30-летний мужчина. Он вышел, чтобы заправить машину, и как раз в этот момент прилетел снаряд. В здании заправки вылетели стекла, продавцов защитили мешки с песком, которые заранее подготовили на случай обстрела.

Ранее боевики выпустили по Донецкой Народной Республике более ста снарядов из «Градов». В результате погибли три жителя Макеевки.

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