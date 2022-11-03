Власти Севастополя рассказали, когда начнется операция по спасению выброшенных в море дельфинов

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Операция по спасению дельфинов, выброшенных в море, начнется рано утром 3 ноября. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация следующая: 4 дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Есть человек - дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке. Дальше уже дело техники: нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт «приписки» - дельфинарий Коктебеля», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор привел слова специалистов, которые заявили, что млекопитающие погибнут в открытом море, так как они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому животные не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.

«Ситуация, безусловно, сложная, но шансы спасти дельфинов есть», - заключил Развожаев.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем дельфинария в Севастополе, осложняются отсутствием освещения в данном районе, а также сменой локации животными. Также он сообщил, что сотрудники из «Дельфинарий в Арт-бухте» в данный момент находятся на месте и пытаются оказать помощь попавшим в беду питомцам.