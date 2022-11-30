Демократы выбрали нового главу фракции в нижней палате Конгресса США вместо Нэнси Пелоси

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Демократы в нижней палате Конгресса США выбрали главой своей фракции Хакима Джеффриса. На этом посту он сменит Нэнси Пелоси, сообщает CNN. Голосование проходило в закрытом режиме, по данным телеканала, избрание Джеффриса было ожидаемым. Новый глава фракции демократов в нижней палате стал первым темнокожим американцем на этой должности.

К исполнению своих непосредственных обязанностей Хаким Джеффрис приступит в январе. Напомним, по итогам промежуточных выборов демократы лишись большинства в нижней палате законодательного органа США.

Ранее стал известно, что члены Республиканской партии в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки внесли законопроект, который предусматривает аудит средств, направленных на поддержку Украины. Законодатели также потребовали, чтобы все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств киевскому режиму, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.