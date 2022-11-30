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Вузы ЛДНР, Запорожья и Херсонщины начнут обучение по российским стандартам с 1 сентября 2023 года

Ян Брацкий
20:57 30.11.2022
Вузам будет оказана методическая поддержка по приведению образовательных программ в соответствие с российским законодательством.
Вузы ЛДНР, Запорожья и Херсонщины начнут обучение по российским стандартам с 1 сентября 2023 года
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Высшие учебные заведения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать обучение студентов по российским стандартам с 1 сентября 2023 года. С таким заявлением выступили в Минобрнауки. В новых российских регионах пройдет мониторинг университетских программ и анализ учебных планов.

«По итогам мониторинга будет оказана методическая поддержка по приведению образовательных программ в соответствие с российским законодательством в сфере высшего образования и выработаны общие подходы для того, чтобы с 1 сентября 2023 года данные вузы начали образовательную деятельность по российским стандартам», - цитирует ТАСС заявление министерства.

Вузы народных республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области также получат временные лицензии на ведение деятельности, а после 2028 года - бессрочные.

Ранее стало известно, что Россия получила от Украины уведомление о денонсации соглашения об образовании. Об этом сообщила заместитель главы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова. Она уточнила, что получение уведомления не означает прекращения действия соглашения, для этого есть специальная процедура. По словам замминистра, соглашение прекратит свое действие по истечении определенного времени. Получившие образование в России украинские граждане будут подтверждать его по другой процедуре.

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