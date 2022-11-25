В РФ планируют ввести обязательную маркировку вейпов

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Минпромторг РФ отправил на согласование правительства проект постановления об обязательной маркировке вейпов с 15 декабря. Изначально постановление должно было вступить в силу 1 ноября, оно позволило бы очистить рынок от нелегальной продукции и повысит доходы в бюджет.

«Однако в дальнейшем правительством было принято решение о переносе указанного срока на 15 декабря 2022 года. В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что многоразовые электронные устройства, нагревающие жидкость или генерирующие аэрозоль, маркировке подлежать не будут.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что распространенность курения в России снижается. К 2021 году по сравнению с 2009-м процент курящего населения в стране снизился практические вдвое.