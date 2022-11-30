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Роспотребнадзор по Калининградской области порекомендовал снова носить маски

Максим Крюков
19:47 30.11.2022
Также жителям региона напомнили о своевременном проветривании помещений и соблюдении правил гигиены.
Роспотребнадзор по Калининградской области порекомендовал снова носить маски
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Калининградской области рекомендовало вновь носить маски в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения. Зарегистрирован рост коэффициента распространения. Оценка эпидемической ситуации осуществляется Управлением в еженедельном режиме. Органам здравоохранения, образования, социального обслуживания внесены предложения по введению дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Жителей призвали вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, многофункциональных центров (МФЦ), почты, также калининградцам напомнили о своевременном проветривании помещений и соблюдении правил гигиены.

Ранее врач предупредила о важной детали при лечении штамма COVID-19 «цербер». Эпидемии на данный момент нет, однако в Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости, отметив, что «цербер» отличается более высокой скоростью передачи от одного инфицированного к другому.

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