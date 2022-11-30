Минэнерго США: коммерческие запасы нефти снизились на 12,6 млн баррелей за неделю

Текущие запасы нефти примерно на 8% ниже среднего показателя за последние пять лет, отметили в ведомстве.

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Коммерческие запасы нефти в США снизились на 12,6 млн баррелей за неделю. По состоянию на 25 ноября они составили 419,1 млн баррелей, о чем сообщило минэнерго страны. В министерстве уточнили, что текущие запасы «черного золота» примерно на 8% ниже среднего показателя за последнюю пятилетку, пишет ТАСС.

Тем временем, стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,96% - до $86,74 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе 2023 года растет на 2,76% - до $80,36 за баррель.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на европейские страны, чтобы ввести потолок цен на российскую нефть. При этом в Евросоюзе имеются большие разногласия между государствами по размеру предельной стоимости сырья. До этого стало известно, что переговоры ЕС о потолке цен на нефть зашли в тупик. Польша и страны Прибалтики отвергли предложение Еврокомиссии об установлении планки на уровне $65 за баррель. Несколько других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на топливо из России опускалась ниже $70 за баррель.