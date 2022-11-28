Politico: США давят на Евросоюз для введения потолка цен на нефть из России

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США оказывают давление на европейские страны, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть. При этом в Евросоюзе имеются большие разногласия между государствами по размеру предельной стоимости сырья.

«США также оказывают давление, чтобы предельная цена на нефть была принята как на уровне ЕС, так и на нас, на национальном уровне», - приводит издание Politico слова одного из дипломатов.

Ранее стало известно, что переговоры ЕС о потолке цен на нефть зашли в тупик. Польша и страны Балтии отвергли предложение Еврокомиссии об установлении планки на уровне $65 за баррель.

Несколько других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на топливо из России опускалась ниже $70 за баррель.