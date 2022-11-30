Офицер ВС РФ рассказал, как его подчиненный выбрался из горящего танка и вернулся в строй

Полковник сказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитой техники не смогли, товарищи решили, что тот погиб, однако спустя сутки танкист сам вернулся на позиции российских войск.

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Танкисту Вооруженных сил России в ходе боестолкновения с украинскими боевиками в зоне проведения специальной военной операции чудом удалось спастись из горящей бронемашины и вскоре после этого вернуться на поле боя. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал его командир полковник Иван Шиц.

Офицер сказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитой техники не смогли, товарищи решили, что тот погиб, однако спустя сутки танкист сам вернулся на позиции российских войск. Спасшийся мехвод поделился, что в горящем танке он несколько раз терял сознание из-за дыма, а украинские националисты начали по нему стрелять гранатами.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», - сказал полковник.

Ранее командир противотанкового взвода Сергей Беляев, который был награжден орденом Мужества, рассказал, как спас товарищей и продолжил бой с националистами, несмотря на тяжелое ранение. Он отметил, что для него самое главное - это жизнь подчиненных.