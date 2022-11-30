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Офицер ВС РФ рассказал, как его подчиненный выбрался из горящего танка и вернулся в строй

Максим Крюков
19:04 30.11.2022
Полковник сказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитой техники не смогли, товарищи решили, что тот погиб, однако спустя сутки танкист сам вернулся на позиции российских войск.
Офицер ВС РФ рассказал, как его подчиненный выбрался из горящего танка и вернулся в строй
© Фото: РИА Новости
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Танкисту Вооруженных сил России в ходе боестолкновения с украинскими боевиками в зоне проведения специальной военной операции чудом удалось спастись из горящей бронемашины и вскоре после этого вернуться на поле боя. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал его командир полковник Иван Шиц.

Офицер сказал, что эвакуировать механика-водителя из подбитой техники не смогли, товарищи решили, что тот погиб, однако спустя сутки танкист сам вернулся на позиции российских войск. Спасшийся мехвод поделился, что в горящем танке он несколько раз терял сознание из-за дыма, а украинские националисты начали по нему стрелять гранатами.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», - сказал полковник.

Ранее командир противотанкового взвода Сергей Беляев, который был награжден орденом Мужества, рассказал, как спас товарищей и продолжил бой с националистами, несмотря на тяжелое ранение. Он отметил, что для него самое главное - это жизнь подчиненных.

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