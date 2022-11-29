Получил ранения, но эвакуировал товарища: капитан Сергей Беляев о бое, за который получил орден Мужества

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Командир противотанкового взвода Сергей Беляев был награжден орденом Мужества. Он спас товарищей и продолжил бой с боевиками, несмотря на тяжелое ранение. Офицер рассказал, как расставляются приоритеты на поле боя.

«Мы действовали в составе батальонно-тактической группы, выполняли задачу по освобождению населенного пункта. Мое подразделение наносило удар прицельный в оборонительные позиции противника. Тем самым мы ослабили оборону противника, чтобы выполнить поставленную задачу. Националисты вели ответный огонь по нашим позициям. Один из снарядов упал на нашу позицию. Получил множественные осколочные ранения», - сказал Беляев.

После этого, по словам капитана, он эвакуировал своего раненого товарища до медиков и продолжил руководить подразделением.

«Поставленные задачи - это понятно, но самое главное - это жизнь подчиненных», - отметил российский военнослужащий.

Также командир заявил, что планирует отправиться к своим боевым товарищам, помочь выполнять поставленные задачи.

Ранее военнослужащий соединения ВДВ, кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал о подвигах личного состава в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что, несмотря на ведение боя в отрыве от основных сил, никто не чувствовал себя брошенным - все время была связь, а двигающаяся по земле на соединение подмога сообщала, сколько ей осталось километров. Это расстояние стабильно сокращалось, и это морально успокаивало.