Рябков заявил, что РФ никогда не пыталась оборвать связи с США, это сделали Штаты

Он отметил, что Россия приняла решение отложить встречу в Каире в связи с тем, что не могла игнорировать попытки Соединенных Штатов добавить проблем российской стороне.

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Российская Федерация никогда не пыталась прекратить диалог с Соединенными Штатами Америки. С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы никогда не пытались прекратить диалог с Америкой, это США оборвали все связи», - сказал он в эфире телеканала RT.

Замминистра отметил, что Россия приняла решение отложить встречу в Каире в связи с тем, что не могла игнорировать попытки Соединенных Штатов добавить проблем российской стороне.

Накануне Сергей Рябков объяснил, почему Москва отказалась от встречи по ДСНВ с Вашингтоном. По его словам, Соединенные Штаты Америки на комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не собирались считаться с приоритетами и сигналами РФ. Дипломат также сообщил, что через какое-то время Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по ДСНВ. Однако это не произойдет сиюминутно, отметил он.