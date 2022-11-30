В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рябков заявил, что РФ никогда не пыталась оборвать связи с США, это сделали Штаты

Максим Крюков
18:37 30.11.2022
Он отметил, что Россия приняла решение отложить встречу в Каире в связи с тем, что не могла игнорировать попытки Соединенных Штатов добавить проблем российской стороне.
Рябков заявил, что РФ никогда не пыталась оборвать связи с США, это сделали Штаты
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Российская Федерация никогда не пыталась прекратить диалог с Соединенными Штатами Америки. С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы никогда не пытались прекратить диалог с Америкой, это США оборвали все связи», - сказал он в эфире телеканала RT.

Замминистра отметил, что Россия приняла решение отложить встречу в Каире в связи с тем, что не могла игнорировать попытки Соединенных Штатов добавить проблем российской стороне.

Накануне Сергей Рябков объяснил, почему Москва отказалась от встречи по ДСНВ с Вашингтоном. По его словам, Соединенные Штаты Америки на комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не собирались считаться с приоритетами и сигналами РФ. Дипломат также сообщил, что через какое-то время Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по ДСНВ. Однако это не произойдет сиюминутно, отметил он.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
Reuters: убит лидер боевиков ИГ*
18:14 В стране и мире
Видео
Лавров: между ядерными державами необходимо избегать любого военного столкновения
18:00 В стране и мире
В Кремле назвали неправдой сообщения о запрете на зарубежные командировки для мужчин из АП
17:37 В стране и мире
Агенты ФБР обыскали яхту Медведчука в Хорватии
17:26 В стране и мире
Мантуров и Памфилова попали в новый санкционный список Британии
Популярное
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.