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Рябков объяснил, почему Москва отказалась от встречи по ДСНВ с Вашингтоном

Максим Крюков
15:50 29.11.2022
Дипломат также сообщил, что через какое-то время Россия предложит Соединенным Штатам новые даты проведения встречи по ДСНВ.
Рябков объяснил, почему Москва отказалась от встречи по ДСНВ с Вашингтоном
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки на комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не собирались считаться с приоритетами и сигналами РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что Вашингтон желал обсуждать исключительно возобновление инспекций. Российская сторона, в свою очередь, была не согласна с этим, поэтому вынуждена была отказаться от встречи, которая должна была пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Замглавы МИД РФ добавил, что до конца этого года новая встреча маловероятна, подчеркнув, что инициатива должна исходить от США.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать», - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат также сообщил, что через какое-то время Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по ДСНВ. Однако, по его словам, это не произойдет сиюминутно.

Ранее Сергей Рябков заявил, что России не о чем говорить с Соединенными Штатами по Украине. Он подчеркнул радикально противоположные позиции сторон в этом конфликте. По его словам, диалога, тем более переговоров, просто не может быть.

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