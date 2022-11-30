Лавров: между ядерными державами необходимо избегать любого военного столкновения

По словам главы МИД РФ, даже с использованием обычного вооружения эскалация конфликта между ядерными державами может обрести неконтролируемый характер.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил, что между ядерными державами необходимо избегать любого военного столкновения, даже с использованием обычного вооружения.

«Помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений. Эскалация может обрести неконтролируемый характер. Западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы. Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», - сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что наступил сложнейший период мировой истории.

«Не будем этого скрывать, но и бояться этого тоже не будем», - добавил Лавров.

Он назвал очевидным, что привычного «бизнеса» с Западом более быть не может. По его словам, западные страны должны переосмыслить свое место не только в том, что касается отношений с РФ, но и в мировой политике в целом.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность темой ядерной войны, которая постепенно становится все более приемлемой в обществе. Кроме того, он насторожен расслабленным и несерьезным отношением нового поколения к возможному ядерному противостоянию. При этом дипломат отметил, что РФ продолжает придерживаться своей ядерной доктрины и принципа, согласно которому ядерная война не должна быть развязана.