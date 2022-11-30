Рябков посетовал на расслабленное отношение общества к ядерной войне

Дипломат отметил, что РФ продолжает придерживаться своей ядерной доктрины и принципа, согласно которому ядерная война не должна быть развязана.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоенность темой ядерной войны, которая постепенно становится все более приемлемой в обществе. Кроме того, он насторожен расслабленным и несерьезным отношением нового поколения к возможному ядерному противостоянию.

«Я обеспокоен тем, что тема ядерной войны со временем становится все более приемлемой среди общественности. Это одно из опасных последствий того, как новые поколения людей, которые не заставали войн и сопутствующих тягот, воспринимают эту угрозу расслабленно, словно компьютерную игру. И это опасно, неприемлемо, с нашей точки зрения», - сказал он в эфире телеканала RT.

Дипломат отметил, что РФ продолжает придерживаться своей ядерной доктрины и принципа, согласно которому ядерная война не должна быть развязана.

«Россия продолжает придерживаться формулировок нашей доктрины касаемо применения ядерного оружия, основополагающих документов, касающихся оборонной политики нашей страны.

Согласно заявлению замглавы МИД РФ, российская сторона привержена формуле, выведенной несколько десятилетий назад, которая гласит, что «ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана».

Накануне Сергей Рябков заявил, что происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания. Однако замглавы российского МИД предупредил, что линия Соединенных Штатов на эскалацию украинского конфликта чревата тяжелыми последствиями.