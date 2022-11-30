В Кремле назвали неправдой сообщения о запрете на зарубежные командировки для мужчин из АП

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В Кремле опровергли сообщения о том, что сотрудникам Администрации президента РФ мужского пола запретили командировки и поездки за рубеж. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет ограничений. Это сущая неправда», - сказал Песков РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили, что всем сотрудникам Администрации президента мужского пола якобы временно запретили зарубежные командировки и отпуска до выхода «особого распоряжения по мобилизации».

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон, приостанавливающий стаж госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Голосование прошло сегодня на пленарном заседании Госдумы. Напомним, что законопроект прошел второе чтение, во время которого депутаты внесли ряд уточнений, в том числе касающихся стажа госслужбы - он будет возобновлен в день возвращения служащего на работу, а также гарантированного сохранения гражданину замещаемой должности государственной службы.