В стране и мире Депутаты ГД приняли закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации Ирина Елагина Закон гарантирует сохранения места для госслужащих, призванных по мобилизации. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда Читайте нас на: Депутаты Госдумы приняли закон, приостанавливающий стаж госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Голосование прошло сегодня на пленарном заседании Госдумы. «Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте закона. Напомним, что накануне законопроект прошел второе чтение, во время которых депатату внесли ряд уточнений, в том числе касающихся стажа госслужбы - он будет возобновлен в день возвращения служащего на работу, а также гарантированного сохранение гражданину замещаемой должности государственной службы. Экспертное мнение и аналитика