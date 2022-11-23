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Депутаты ГД приняли закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

Ирина Елагина
15:09 23.11.2022
Закон гарантирует сохранения места для госслужащих, призванных по мобилизации.
Депутаты ГД приняли закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Депутаты Госдумы приняли закон, приостанавливающий стаж госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Голосование прошло сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«Государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

Напомним, что накануне законопроект прошел второе чтение, во время которых депатату внесли ряд уточнений, в том числе касающихся стажа госслужбы - он будет возобновлен в день возвращения служащего на работу, а также гарантированного сохранение гражданину замещаемой должности государственной службы.

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