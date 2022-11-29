Рябков рассказал о подходах России в области ядерного сдерживания

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Происходящее на Украине и вокруг нее не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Как отметил высокопоставленный дипломат, у России и США сегодня нет диалога по украинской тематике. Замглавы МИД РФ также сообщил, что ему ничего не известно о наличии канала «деконфликтинга» с США по Украине. Тем не менее линия официального Вашингтона на эскалацию конфликта чревата тяжелыми последствиями, предупредил Рябков.

Ранее Рябков объяснил, почему Москва отказалась от встречи по ДСНВ с Вашингтоном. С его слов, Соединенные Штаты Америки на комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях не собирались считаться с приоритетами и сигналами РФ.

Рябков отметил, что Вашингтон желал обсуждать исключительно возобновление инспекций. Российская сторона, в свою очередь, была не согласна с этим, поэтому вынуждена была отказаться от встречи, которая должна была пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Замглавы МИД РФ добавил, что до конца этого года новая встреча маловероятна, подчеркнув, что инициатива должна исходить от США.