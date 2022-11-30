Цена газа в Европе преодолела отметку $1 600 впервые с 13 октября

Ранее большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости нефти из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель.

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Рост биржевых цен на газ в Европе ускорился до 9%. Об этом свидетельствуют данные лондонский ICE. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце впервые с 13 октября превысила $1 600 за тысячу кубометров. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF в Нидерландах составляет $1 598,4 (+9,2%).

Ранее стало известно, что в Евросоюзе осудили инициативу Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза. Данная идея может нарушить единство объединения, сообщила газета Financial Times.

До этого большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости нефти из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако прибалтийские государства и Польша считают, что это высокая цена. Из-за этого переговоры о предельной стоимости зашли в тупик. Отмечается, что вопрос все же должен быть решен до 5 декабря.