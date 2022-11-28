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FT: в ЕС осудили идею Польши о снижения потолка цен на российскую нефть

Сергей Лебедев
07:37 28.11.2022
Данная предложение может нарушить единство Евросоюза.
FT: в ЕС осудили идею Польши о снижения потолка цен на российскую нефть
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В Евросоюзе осудили инициативу Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза. Данная идея может нарушить единство объединения. Об этом со ссылкой на европейского дипломата сообщает газета Financial Times.

Ранее большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости нефти из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако балтийские государства и Польша считают, что это высокая цена.

Из-за этого переговоры о предельной стоимости зашли в тупик. Отмечается, что вопрос все же должен быть решен до 5 декабря.

Напомним, ранее в Китае заявили, что потолок цен на российскую нефть вызовет в мире хаос. Европейскому союзу «предстоит пережить очень холодную зиму».

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