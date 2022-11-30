В стране и мире Пасечник подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов из ЛНР Тимур Шерзад Как говорится в указе, тем, кто не захочет увольняться сейчас, будет предоставлен академический отпуск на весь период военной службы по контракту. © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы ранее мобилизованных аспирантов. «Уволить в декабре 2022 года с военной службы граждан, призванных по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную лицензию образовательным программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и получающих образование соответствующего уровня впервые», - говорится в тексте документа. Как говорится в указе, тем, кто не захочет увольняться сейчас, будет предоставлен академический отпуск на весь период военной службы по контракту. Ранее Леонид Пасечник заявил, что разминирование территории ЛНР может занять годы. Экспертное мнение и аналитика