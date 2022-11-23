Пасечник заявил, что разминирование территории ЛНР может занять годы

В условиях боевых действий проводить работы по разминированию невозможно, поэтому пока не получится полностью избавить территорию республики от взрывоопасных предметов.

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На разминирование территории Луганской народной Республики могут уйти годы. Об этом заявил врио главы региона Леонид Пасечник.

«Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно», - пояснил он в интервью «Известиям».

Задача разминирования жилых районов, сельскохозяйственных территорий и важных объектов инфраструктуры является приоритетной, по словам Пасечника. К важным объектам инфраструктуры относятся мосты, водонапорные станции и линии электропередачи.

Врио главы региона отмечает, что самые опасные районы находятся неподалеку от российской границы, и призывает их жителей быть бдительнее.

Пасечник перечислил факторы, мешающие работе саперов в ЛНР. Специалисты сталкиваются с проблемой хаотичного минирования, что значительно усложняет их работу. Помимо этого, есть и другое препятствие. Украина продолжает минировать территорию с помощью беспилотников и артиллерии. Неразорвавшиеся боеприпасы, разбросанные по республике, также представляют большую опасность.

На минах в ЛНР и ДНР регулярно подрываются люди. Недавно в Кировском районе города Донецка мирный житель пострадал от «Лепестка».