Робокопы в деле: полиции Сан-Франциско разрешат применять «летальных» роботов

Те, кто выступает против таких полномочий для правоохранителей, считают, что это может привести к еще большей милитаризации сотрудников полиции.

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Сотрудникам полиции в Сан-Франциско позволят в чрезвычайных ситуациях применять роботов, которые при этом будут вооружены летальным оружием, передает Associated Press.

Как сообщает агентство, во время голосования Совета города, которое проходило накануне, 29 ноября, большинство высказалось за то, чтобы у полицейских была возможность на дистанции использовать «летальных роботов».

Также к предложению были внесены поправки. Было установлено, что полиция может применять таких роботов только после используют альтернативную силу или если не останется других способов обезвредить подозреваемого.

Те, кто выступает против таких полномочий для правоохранителей, считают, что это может привести к еще большей милитаризации сотрудников полиции, которые и так бывают слишком агрессивными в сторону бедных и меньшинств.

В прошлом месяце в Питтсбурге в Соединенных Штатах три человека погибли. Две женщины и один мужчина стали жертвами произошедшего.