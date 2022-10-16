Три человека стали жертвами стрельбы в Питтсбурге в США

В числе погибших - две женщины и один мужчина.

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В американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Уточняется, что еще один человек получил ранения, он доставлен в больницу. Как сообщает местная полиция, расследование инцидента продолжается.

«Подтверждено, что две женщины и один мужчина погибли», - говорится в сообщении местного подразделения полиции в Twitter.

Ранее в городе Роли в штате Северная Каролина США неизвестный открыл стрельбу, из-за которой погибли не менее пяти человек, в том числе один полицейский. Отмеченго, что по меньшей мере три человека были доставлены после стрельбы в больницу.