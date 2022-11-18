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Daily Mail: «МЮ» начал процесс расторжения контракта с Роналду без компенсаций

Анна Назайкина
17:05 18.11.2022
Ранее футболист в беседе с журналистом из Британии Пирсом Морганом пожаловался на то, что футбольный клуб решил его предать.
Daily Mail: «МЮ» начал процесс расторжения контракта с Роналду без компенсаций
© Фото: Ricardo Larreina, AFLO, GlobalLookPress
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Английский ФК «Манчестер Юнайтед» начал процесс расторжения контракта с форвардом Криштиану Роналду без компенсационных выплат, передает Daily Mail.

Ранее футболист в беседе с журналистом из Британии Пирсом Морганом пожаловался на то, что футбольный клуб решил его предать. Он возмутился поведением руководства клуба и тренерского штаба, а также добавил, что его сделали «козлом отпущения».

Как утверждает источник издания, «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта с пятикратным обладателем «Золотого мяча» не планирует выплачивать ему сумму, которая  полагается спортсмену. Отмечается, что речь идет о 18,3 миллиона евро.

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