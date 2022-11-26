Постпредство РФ направило в ЮНЕСКО ноту из-за невыдачи виз дипломатам из России

Отмечено, что Франция не выполнила свои обязательства для обеспечения визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.

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Российские дипломаты не получили французские визы на мероприятие, организуемое ЮНЕСКО. С соответствующим запросом в организацию обратилось постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Постпредство направило ноту, в которой осудило не выполнение Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на 33-ю сессию Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, прошедшей в Париже.

«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО - направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной», - приводит ТАСС информацию от постпредства РФ.

Сообщается, что два сотрудника МИД России не смогли вовремя получит визы во Францию. хотя данный запрос с указанием дат и целей поездки был направлен заблаговременно через Консульский отдел посольства Франции в РФ в Москве.

Позже из Парижа пришел комментарий, что по соответствующим каналам не получали сообщений о проблемах с выдачей виз. В постпредстве России данное заявление назвали «очередным жонглированием фактов».

Однако, Россия все же смогла принять участие в сессии межправительственного совета данной организации.

«Несмотря на этот недружественный шаг, российская сторона смогла принять участие в заседании межправительственного совета. Наш голос был услышан. И мы продвигали соответствующие российские приоритеты, в частности поставили вопросы, связанные с безопасностью журналистов и неправомерным ограничением деятельности российских СМИ», - сообщили российские дипломаты.

Немногим ранее в МИД РФ прокомментировали инцидент с ракетой, недавно произошедший в Польше. Официальный представитель Мария Захарова сказала, что Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на «ракетный инцидент». Отмечено, что Минобороны России предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к этому российских Вооруженных сил.