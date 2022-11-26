В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Постпредство РФ направило в ЮНЕСКО ноту из-за невыдачи виз дипломатам из России

Марина Крижановская
03:23 26.11.2022
Отмечено, что Франция не выполнила свои обязательства для обеспечения визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.
Постпредство РФ направило в ЮНЕСКО ноту из-за невыдачи виз дипломатам из России
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские дипломаты не получили французские визы на мероприятие, организуемое ЮНЕСКО. С соответствующим запросом в организацию обратилось постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Постпредство направило ноту, в которой осудило не выполнение Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на 33-ю сессию Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, прошедшей в Париже.

«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО - направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной», - приводит ТАСС информацию от постпредства РФ.

Сообщается, что два сотрудника МИД России не смогли вовремя получит визы во Францию. хотя данный запрос с указанием дат и целей поездки был направлен заблаговременно через Консульский отдел посольства Франции в РФ в Москве.

Позже из Парижа пришел комментарий, что по соответствующим каналам не получали сообщений о проблемах с выдачей виз. В постпредстве России данное заявление назвали «очередным жонглированием фактов».

Однако, Россия все же смогла принять участие в сессии межправительственного совета данной организации.

«Несмотря на этот недружественный шаг, российская сторона смогла принять участие в заседании межправительственного совета. Наш голос был услышан. И мы продвигали соответствующие российские приоритеты, в частности поставили вопросы, связанные с безопасностью журналистов и неправомерным ограничением деятельности российских СМИ», - сообщили российские дипломаты.

Немногим ранее в МИД РФ прокомментировали инцидент с ракетой, недавно произошедший в Польше. Официальный представитель Мария Захарова сказала, что Москва не планирует скоропалительных мер из-за реакции Польши на «ракетный инцидент». Отмечено, что Минобороны России предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к этому российских Вооруженных сил.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 В стране и мире
Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в зоне СВО
18:03 В стране и мире
Видео
Путин пожалел, что Россия и Донбасс не воссоединились раньше
18:25 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что нацистский режим использует украинцев как пушечное мясо
18:48 В стране и мире
Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в коттедже в Новой Москве
15:28 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.