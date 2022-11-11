Экономист разъяснила, кому повысят зарплаты в России с 1 января

Специалист, в частности, указала, что в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации зарплат.

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Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут ожидать те работники, чей доход зависит от МРОТ, так как нижний порог вознаграждения за работу с нового года увеличится.

Вместе с тем экономист указала, что индексация заработной платы ожидается у сотрудников государственных учреждений.

«Согласно ст.134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», - отметила специалист в беседе с агентством «Прайм».

При этом Иванова-Швец обратила внимание, что в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 рублей в стране в 2025 году. Кроме этого, в ведомстве спрогнозировали рост прожиточного минимума пенсионера до 13 673 рублей к этому же сроку.