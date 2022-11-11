В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экономист разъяснила, кому повысят зарплаты в России с 1 января

Елизавета Потейчук
03:13 11.11.2022
Специалист, в частности, указала, что в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации зарплат.
Экономист разъяснила, кому повысят зарплаты в России с 1 января
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что повышения заработной платы с 1 января 2023 года могут ожидать те работники, чей доход зависит от МРОТ, так как нижний порог вознаграждения за работу с нового года увеличится.

Вместе с тем экономист указала, что индексация заработной платы ожидается у сотрудников государственных учреждений.

«Согласно ст.134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», - отметила специалист в беседе с агентством «Прайм».

При этом Иванова-Швец обратила внимание, что в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 рублей в стране в 2025 году. Кроме этого, в ведомстве спрогнозировали рост прожиточного минимума пенсионера до 13 673 рублей к этому же сроку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:31 В стране и мире
Рогов заявил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении
00:56 В стране и мире
The Information: Илон Маск допустил банкротство Twitter
22:08 В стране и мире
Снарядом украинских боевиков разрушен жилой дом в Горловке
20:47 В стране и мире
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место диверсии на Балтике
17:16 В стране и мире
Задержан собственник помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоев
Популярное
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.