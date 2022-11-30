В МО РФ заявили об уничтожении склада со снарядами для HIMARS под Днепропетровском

В ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области поражен взвод американских артиллерийских систем М777, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные уничтожили крупный склад вооружения группировки «Хортица» в районе Днепропетровска, где хранились снаряды для РСЗО HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Торецке в ДНР уничтожен пункт управления и узел связи противника. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области поражен взвод американских артиллерийских систем М777. В районе населенного пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об успехах наших сил ПВО. Так, в районе Артемовска в ДНР сбит украинский штурмовик Су-25. Также уничтожены восемь беспилотников, перехвачено восемь снарядов к РСЗО HIMARS, снаряд к РСЗО «Ольха».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов