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В МО РФ сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в районе Артемовска в ДНР

14:20 30.11.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский самолет стал жертвой наших средств ПВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в районе города Артемовск. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков. 

Еще наши средства ПВО уничтожили за сутки восемь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна (ДНР), Голиково, Житловка (ЛНР), Приютное, Сладкая Балка (Запорожская область). 

Перехвату в воздухе подверглись и восемь украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США. Это произошло в районах населенных пунктов Мостки в ЛНР, Дебальцево и Амвросиевка в ЛНР, а также в районе Мелитополя в Запорожской области. Реактивный снаряд РСЗО «Ольха» был уничтожен в районе Покровки в ДНР.

Игорь Конашенков рассказал и о результатах ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Ими удалось поразить 97 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска в 157 районах. 

В районе Днепропетровска получилось уничтожить крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск украинских боевиков «Хортица». Там хранились барражирующие боеприпасы и реактивные снаряды к РСЗО HIMARS, MLRS и «Ураган».

В Запорожской области, в районе населенного пункта Приморское, взлетел на воздух и склад вражеских боеприпасов, принадлежащий украинским боевикам из 60-й пехотной бригады. 

Две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 были уничтожены в районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр. 

А в Торецке были уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады украинских боевиков. 

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении взвода украинских артсистем М777 американского производства. Это произошло в районе населенного пункта Жовтневое в Харьковской области. 

Конашенков озвучил и актуальные данные по потерям военной техники украинских боевиков. С начала спецоперации враг недосчитался 334 самолетов, 177 вертолетов, 2 589 беспилотников, 391 ЗРК, 6 903 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевых машин РСЗО, 3 634 орудий и минометов, а также 7 424 единиц специальной автотехники. 

Также Игорь Конашенков заявил об освобождении двух населенных пунктов на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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