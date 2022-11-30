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Росэнергоатом: Киев держит соседние страны в заложниках, обстреливая ЗАЭС

Ян Брацкий
14:58 30.11.2022
Ранее стало известно, что четыре энергоблока Запорожской атомной электростанции находятся в подкритическом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Граничащие с Украиной страны находятся в заложниках у Киева, боевики которого продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС. Таким мнением со «Звездой» поделился представитель Росэнергоатома Дмитрий Шевченко. Он отметил, что в настоящее время емкости с радиоактивными отходами не повреждены, но продолжать испытывать их на прочность - преступление со стороны украинских боевиков.  

«Исключать, что в случае продолжения обстрелов могут быть повреждены элементы инфраструктуры АЭС, нельзя. Продолжать артобстрелы территории станции - безответственно и преступно. Все равно что удерживать граничащие с Украиной государства в заложниках данной ситуации», - отметил Шевченко.

Ранее стало известно, что четыре энергоблока Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе АЭС, находятся в подкритическом состоянии, пятый и шестой блоки работают в режиме «горячего останова». Первый контур атомной станции разогрет до +277°C, но пар на турбины не поступает, отметил Шевченко.

Также он рассказал, что никакого накопительного эффекта от обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских националистов нет - все повреждения устраняются ремонтными службами в кратчайший период.

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