Зарплаты военных и правоохранителей растут опережающими темпами среди бюджетников

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2023 году зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 8%, а пенсии - на 1 000 рублей.

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Зарплаты военных и правоохранителей растут чуть более опережающими темпами, сообщил министр финансов России Антон Силуанов корреспонденту «Звезды» Константину Коковешникову.

«Чуть более опережающими темпами у нас растет денежное содержание сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих», - сказал Силуанов, говоря о росте зарплат в бюджетной сфере.

Также министр финансов России сообщил, что в 2023 году зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 8%, а пенсии - на 1 000 рублей.

При этом Антон Силуанов подчеркнул, что все ассигнования, заложенные в бюджете, будут исполнены.

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