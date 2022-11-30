«Горит просрочка»: почему мобилизованные столкнулись с отказами банков в кредитных каникулах

Мобилизованные военнослужащие получают отказы в кредитных каникулах. В ЦБ поступают жалобы призванных граждан. Банки, в свою очередь, говорят, что закон они не нарушают. Так в чем проблема, и когда ее решат, разбирался корреспондент Олег Лавров.

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Свое лицо Алексей не показывает по понятным причинам. Скоро военнослужащий будет на спецоперации. Из запаса Алексея призвали месяц назад. Все подтверждающие это документы он сразу отправил в банк, надеясь на обещанные кредитные каникулы, на потребительский заем. Но вместо того, чтобы приостановить выплаты, банк предложил свои условия.

«Они могут только сократить выплату. Чтобы я выплачивал вместо девяти тысяч 4 900 в месяц. А потом вы позвоните, и мы решим, продлевать или нет», - поделился военнослужащий.

Алексей не единственный, у кого возникли проблемы. При этом эксперты уверяют, что банк вправе предложить альтернативу.

«В целом есть много частных случаев, которые не отменяют закон, в котором отсрочка по кредитным каникулам для мобилизованных и членам их семей должна предоставляться, но в том числе банк может предлагать альтернативные варианты снижения кредитной нагрузки, поэтому это не нарушение. Вопрос в том, что хочет получить заемщик», - пояснил директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании, эксперт Артем Тузов.

Однако на проблемы с оформлением кредитных каникул жаловались клиенты почти всех российских банков. Финансовые учреждения ссылаются на то, что не успели подготовиться, в том числе технически. Президент объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Закон, дающий право на кредитные каникулы, вступил в силу через две недели. Но и у мобилизованного не всегда есть возможность решать проблемы с банками.

Можно связаться с представителем своего банка по телефону. В случае, если заемщик не может собрать весь комплект документов, кредитная организация запрашивает подтверждение статуса мобилизованного в Федеральной налоговой службе. Владимир предоставил документы, подтверждающие факт его мобилизации и нахождения в центре боевой подготовки в Нижегородской области. Но звонки с требованием незамедлительно внести платеж не прекращаются.

«Уже на протяжении месяца. Каждый день звонят разные люди. Я им рассказываю одно и тоже. Они говорят, что звонки прекратятся, но они продолжаются», - сказал Владимир.

Зачастую обзвоном должников занимаются мало осведомленные люди или, даже, не сами сотрудники банка, а нанятые подрядные колл-центры, имеющие доступ к базам. Насколько оперативно заемщика переносят в список тех, кому положены кредитные каникулы – вопрос открытый. Система части российских банков попросту не смогла обработать заявки за такой короткий период. Усложняют сложившуюся ситуацию, нагружая банковскую систему и мошенники, которые тоже захотели получить выгоду от нового закона.

В сложившейся ситуации банки не могли принимать оперативно самостоятельные решения, ожидая конкретных ответов от регулятора – Центрального банка. В нем уже начали проводить разбирательства по поступающим жалобам.

«Те проблемы, которые были на начальном этапе они уже решены. Если мобилизованный или родственники считают, что есть необоснованный отказ – они должны обратиться в Банк России», - подчеркнул руководитель экспертной группы Службы по защите прав потребителей Банка России Евгений Прончатов.

Отдельный вопрос остается с неправомерно начисленными пени и процентами, которые продолжают капать заемщикам, чьи документы до сих пор не приняли банки. Ведь кредитные каникулы — это не полное освобождение от займа. Это либо увеличение срока, либо увеличение суммы платежа после возвращения военнослужащих со спецоперации.