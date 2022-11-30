Прикрыть наступление, рискуя жизнью: участник СВО поделился боевой историей

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Минометчики под командованием старшего сержанта Алексея Зудеева поддерживали подразделения, которые штурмовали укрепления националистов. Позиции бойцов раскрыли, по ним начали наносить удары гаубицы противника, но минометчики не стали отступать, а продолжили прикрывать наступление, рискуя своими жизнями.

«Выполнял задачу по поддержанию своих подразделений, которые штурмовали укрепленный район. В ходе поддержания минометным огнем моя позиция была вскрыта. По мне начал вести ответный огонь противник. Принял решение не оставлять позицию, так как в этот момент продолжался штурм. Что повлекло бы потери с нашей стороны. Я бросил бы ребят. Продолжили работу свою, тем самым поддержали штурм. Ребята заняли необходимую позицию, противник отступил. Все ребята слаженно работали, в том числе командир наш, всем большое спасибо. В целом это коллективное дело, как говорят, один в поле не воин», - сказал старший сержант.

Алексей из семьи военнослужащих, его дед был десантником, мать также служила в армии, поэтому решил продолжить семейную традицию. Военнослужащий признался, что родители гордятся его выбором, хоть и волнуются.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов