На крупнейшей пермской ТЭЦ произошел пожар

Его площадь составила около ста квадратных метров.

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В Перми на ТЭЦ-9, являющейся крупнейшей в городе тепловой электростанцией, произошел крупный пожар. Его площадь составила около ста квадратных метров.

«30 ноября в 12:58 поступило сообщение о пожаре на ТЭЦ-9. Горит кровля котло-турбинного цеха», - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К ликвидации огня привлекли несколько десятков человек. Кроме того, при тушении задействованы 23 единицы техники.

Напомним, сегодня в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составляла 1800 квадратных метров.