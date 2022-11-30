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Росэнергоатом: новым директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук

Сергей Лебедев
10:57 30.11.2022
Ранее он работал главным инженером станции.
Росэнергоатом: новым директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Назначен новый директор Запорожской атомной электростанции. Им стал бывший главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.

Напомним, предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве с СБУ. Он передавал Киеву сведения о состоянии дел на станции. В этом мужчина признался сам.

После вскрывшихся фактов Мурашова выдворили на подконтрольную Украине территорию. На допросах он признался, что понимал, к каким последствиям может привести его деятельность.

Запорожская АЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения националистических батальонов регулярно обстреливают станцию.

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