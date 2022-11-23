Вождение Т-80, стрельба до 2 км: кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском
Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, а также занятия по тактической медицине и инженерной подготовке, стреляют из АК-12.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сформированные из числа призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих танковые экипажи проходят подготовку на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области.