Армия Вождение Т-80, стрельба до 2 км: кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, а также занятия по тактической медицине и инженерной подготовке, стреляют из АК-12. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сформированные из числа призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих танковые экипажи проходят подготовку на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области. © Минобороны России Военнослужащие отрабатывают практическое применение штатного вооружения танков Т-80, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники. Боевая стрельба ведется на дальностях до 2000 метров. «Стреляли из автоматов - АК. Мы выезжали на полигон, где стреляли из новых, совершенно новых автоматов АК-12. Сложностей никаких не возникает: просты в использовании», - рассказал мобилизованный военнослужащий Артем. В обязательную программу подготовки входит теоретической курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Вместе с тем военнослужащие выполняют контрольные упражнения стрельб из автоматов Калашникова АК-12. © Минобороны России Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика