Армия Армия Армия

Вождение Т-80, стрельба до 2 км: кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском

05:00 23.11.2022
Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, а также занятия по тактической медицине и инженерной подготовке, стреляют из АК-12.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сформированные из числа призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих танковые экипажи проходят подготовку на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области. 

© Минобороны России

Военнослужащие отрабатывают практическое применение штатного вооружения танков Т-80, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники. Боевая стрельба ведется на дальностях до 2000 метров.

«Стреляли из автоматов - АК. Мы выезжали на полигон, где стреляли из новых, совершенно новых автоматов АК-12. Сложностей никаких не возникает: просты в использовании», - рассказал мобилизованный военнослужащий Артем.

В обязательную программу подготовки входит теоретической курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Вместе с тем военнослужащие выполняют контрольные упражнения стрельб из автоматов Калашникова АК-12.

© Минобороны России

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Артиллерийская математика» в действии: кадры стрельб «Градов» и «МСТА-Б» на полигоне в Белоруссии
02:28 В стране и мире
Вашингтон разрешил поставки российской нефти ряду стран ЕС
22:59 В стране и мире
Ледяной дождь в столице повторил рекорд влажности 1965 года
20:40 Спорт
«Манчестер Юнайтед» заявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду
19:57 В стране и мире
Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
Популярное
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.