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Директор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ

Ян Брацкий
06:39 04.10.2022
Мужчина заявил, что передавал актуальную информацию о положении дел на станции сотруднику СБУ при помощи мессенджеров.
Директор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал официальному Киеву сведения о состоянии дел на станции. В этом мужчина признался сам. При этом Мурашов осознавал, что обстрелы стратегического объекта ведутся со стороны вооруженных сил Украины.

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», - рассказал Мурашов в эфире «Россия 24».

После вскрывшихся фактов, директора выдворили на подконтрольную Украине территорию. На допросах он признался, что понимал, к каким последствиям может привести его деятельность.

«Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям <...> Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов», - признался Мурашов.

Запорожская АЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения националистических батальонов регулярно обстреливают станцию. В начале сентября АЭС посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов станции.

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