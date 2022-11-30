От Ростова до Бурятии: как идет подготовка резервистов к боям специальной военной операции
Приемы тактической стрельбы и разведку боем отработали военнослужащие в Ростовской области. На специальном полигоне со стенами-укрытиями, ходами и коридорами они тренировались уничтожать противника в уличных условиях, а также определять наиболее опасные цели.
Бойцы прошли подготовку по стрельбе из пулеметов, автоматов, а также гранатометов на расстоянии от 15 до 70 метров. Также подразделения материально-технического обеспечения учились оборудовать районы массовой заправки.
А в Бурятии военнослужащие выполнили боевые стрельбы из минометных комплексов «Сани». Цели имитировали укрепления боевиков, артиллерийские позиции и живую силу условного противника.
После успешного поражения всех целей бойцы отработали приведение минометов в походное положение и смену огневой позиции.
Ранее «Звезда» публиковала кадры внезапной атаки Су-25 с уничтожением техники боевиков.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов