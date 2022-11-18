Собянин рассказал, как москвичи будут встречать Новый год

Ранее мэр объявил о начале голосования на «Активном гражданине». Жители столицы решали, каким образом город встретит 2023 год - в привычном формате или без массовых мероприятий.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, каким образом жители столицы будут встречать Новый год.

Ранее Собянин объявил о начале голосования на «Активном гражданине», с помощью которого жители столицы решали, каким образом город встретит 2023 год.

Как уточнил мэр, в общей сложности свое мнение высказали приблизительно 300 тысяч человек: 29% проголосовали за привычный формат празднования, а 52% посчитали, в этом году стоит отменить массовые уличных мероприятия.

«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», - заявил он.

Собянин добавил, что на елку Мэра и прочие праздничные представления будут приглашены детей мобилизованных москвичей, а также дети, приехавшие из новых регионов Российской Федерации.

Мэр Москвы подчеркнул, что по договоренности с бизнесом часть его прибыли и все доходы городского бюджета направят на поддержку российских бойцов, их семей, а также восстановление пострадавших регионов.