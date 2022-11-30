Уничтожить за секунды: кадры боевой стрельбы РСЗО «Град» по целям противника в зоне СВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой стрельбы реактивных систем залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции. Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО) совершило скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства.

Артиллеристы ЦВО развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям украинских националистов. В результате ракетного удара была уничтожена легкобронированная техника и скопление живой силы противника. После стрельбы расчет поменял позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы расчетов РСЗО «Град» в ходе специальной военной операции.

Ранее МО РФ показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России в зоне спецоперации. Экипажи самолетов отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий бомбардировщиков и штурмовиков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.