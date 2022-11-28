В СФ заявили, что могут рассмотреть освобождение Кудрина от поста главы Счетной палаты в среду

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кудрин покинет свой пост до конца года и перейдет на работу в «Яндекс».

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В Совфеде могут рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты в среду, 30 ноября, если к этому моменту появится представление российского президента, передает РИА Новости, ссылаясь на председателя бюджетного комитета верхней палаты Анатолия Артамонова.

По его словам, на данный момент необходимого документа об освобождении Кудрина от занимаемого поста нет.

Кроме того, Артамонов заявил, что новые кандидатуры на позицию председателя Счетной палаты главе государства комитетом еще представлены не были.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кудрин покинет свой пост до конца года и перейдет на работу в «Яндекс». По данным РБК, среди претендентов на его рассматривается кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Причем утверждается, что Кудрин сам его предложил.

На прошлой неделе в ряде изданий появились сообщения о готовящейся на четверг, 24 ноября, встрече президента России Владимира Путина с Кудриным. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.