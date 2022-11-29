Депутат бундестага: Шольц не стал передавать Украине танки из-за боязни России

Канцлер ФРГ якобы опасается, что такие действия могут посчитать провокацией.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц не стал передавать Украине танки, так как Россия могла бы это посчитать провокацией. Об этом рассказал депутат бундестага от партии «Христианско-демократический союз», экс-полковник Генштаба бундесвера Родерих Кизеветтер.

«На мой взгляд, канцлера встревожило российское представление о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — заявил он в интервью ntv.de.

Напомним, Украина уже неоднократно просила Германию предоставить военную помощь в виде танков «Леопард» и «Мардер». Это было в марте и сентябре.

По некоторым данным, ФРГ не хочет ничего делать, что не было бы согласовано с союзниками по НАТО и ЕС. Еще ни одна страна не прислала Киеву танки западного производства.