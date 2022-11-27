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Опознавание, захват, огонь: как работают экипажи истребителей МиГ-31 в зоне СВО

05:54 27.11.2022
МиГ-31 прикрывают войска и объекты от воздушной разведки и ударов украинских боевиков с воздуха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции.

Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Они прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения.

 «Задачу выполняем совместно с наземными пунктами и воздушными пунктами управления. При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса "воздух-воздух", - рассказал штурман экипажа самолета МиГ-31 Владимир.

Ранее «Звезда» показала кадры поражения вражеского самолета российским истребителем Су-35С. В ходе боевых вылетов российские летчики обнаружили и уничтожили противника.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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