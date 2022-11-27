Опознавание, захват, огонь: как работают экипажи истребителей МиГ-31 в зоне СВО
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции.
Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Они прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения.
«Задачу выполняем совместно с наземными пунктами и воздушными пунктами управления. При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса "воздух-воздух", - рассказал штурман экипажа самолета МиГ-31 Владимир.
Ранее «Звезда» показала кадры поражения вражеского самолета российским истребителем Су-35С. В ходе боевых вылетов российские летчики обнаружили и уничтожили противника.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов