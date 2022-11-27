Армия Опознавание, захват, огонь: как работают экипажи истребителей МиГ-31 в зоне СВО МиГ-31 прикрывают войска и объекты от воздушной разведки и ударов украинских боевиков с воздуха. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции. Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Они прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения. «Задачу выполняем совместно с наземными пунктами и воздушными пунктами управления. При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса "воздух-воздух", - рассказал штурман экипажа самолета МиГ-31 Владимир. Ранее «Звезда» показала кадры поражения вражеского самолета российским истребителем Су-35С. В ходе боевых вылетов российские летчики обнаружили и уничтожили противника. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика