FT: Зеленский попросил Залужного избегать публичности

Это связано с ростом популярности главкома среди населения Украины.

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил главкома страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Это связано с большим ростом популярности генерала среди населения.

«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — говорится в публикации Financial Times.

Напомним, недавно взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку. К этому оказался причастен донецкий хакер «Джокер».

Позже он опубликовал переписки генерала с многочисленными женщинами. Одной из них главком даже подарил машину.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.