FT: Зеленский попросил Залужного избегать публичности
Это связано с ростом популярности главкома среди населения Украины.
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Украинский президент Владимир Зеленский попросил главкома страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Это связано с большим ростом популярности генерала среди населения.
«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — говорится в публикации Financial Times.
Напомним, недавно взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку. К этому оказался причастен донецкий хакер «Джокер».
Позже он опубликовал переписки генерала с многочисленными женщинами. Одной из них главком даже подарил машину.
*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.