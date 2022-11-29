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Замерзнуть ради Украины: в странах Запада назрел крупный кризис из-за поставок оружия

Константин Коковешников
07:51 29.11.2022
Страны НАТО уже передали Киеву оружия на 40 миллиардов долларов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Senior Airman Faith Schaefer, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Власти ФРГ хотят потратить 20 миллиардов евро на производство дополнительных боеприпасов для немецкой армии. Такая мера потребовалась из-за дефицита на фоне поставок на Украину. И Германия не единственная страна исчерпавшая запасы. Треть стран НАТО находятся в похожей ситуации. Но прекращать накачивать Киев оружием там не планируют, несмотря на протесты граждан.

Так, например, новую партию военной помощи отправила Великобритания. Украине передадут высокоточные ракеты Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения и вертолеты Sea King. В общей сложности страны НАТО уже поставили Киеву оружия на 40 миллиардов долларов. Это примерно годовой оборонный бюджет Франции.

В итоге западные страны урезают другие статьи расходов, в том числе и финансирование социальной сферы. Это очень не нравится простым гражданам.

«Не может быть так, что граждане в принципе должны замерзнуть, чтобы мы могли поставлять все больше и больше оружия в Украину! Я имею в виду то, что мы должны быть разумными в своем решении», - недоумевает предприниматель Вольфганг Групп.

При этом европейцы все больше обвиняют США в желании нажиться на кризисе. Так, например, Вашингтон получил новые рынки сбыта сланцевого газа. Также растут и доходы от продажи оружия.

Напомним, накануне корпорация Boeing обратилась к Пентагону. Она предлагает производить малогабаритные высокоточные бомбы для Украины.

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